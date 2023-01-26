«Эскорт»: телеведущая Настя Ивлеева отправилась в Дубай за щедрым мужчиной

Телеведущая Настя Ивлеева после участия в реалити-шоу о поиске любви разочаровалась в мужчинах из России и отправилась в Дубай. Блондинка рассказала, почему выбрала именно этот жаркий город.

Знаменитость предложила поклонникам угадать, почему она выбрала это место. Многие предположили, что Настя отправилась к друзьям, ведь в Дубае собирается вся звездная тусовка. Некоторые же вспомнили, как Ивлеева жаловалась на личную жизнь. В своем микроблоге звезда делилась, что ищет богатого и щедрого мужчину.

Через некоторое время блогерша вновь вышла на связь и призналась, что одна из подписчиц угадала, чем она будет заниматься в чужой стране. Телеведущей написали, что она полетела заниматься «эскортом».

«Бинго! Она отгадала! Боже, как она смогла так быстро обнаружить правду», – написала Настя в соцсетях.

Несмотря на подтверждение, многие решили, что звезда шутит. Ивлеева любит посмеяться над собой и часто делает смелые заявления, которые порождают множество слухов. Пока артистка так и не рассказала, почему улетела из России.

Ранее мы писали о том, что в семье Анастасии Ивлеевой случилось долгожданное пополнение.