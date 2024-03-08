Настя Ивлеева обратилась к женщинам-военнослужащим в поздравлении с 8 Марта

Оскандалившаяся после организации «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева активно пытается вернуться в медийное пространство. Она опубликовала поздравление по случаю 8 Марта и обратилась к женщинам-военнослужащим.

Блогер пожелала защитницам отечества огромного счастья и бесконечной любви. Кроме того, она подчеркнула, что быть женщиной — это огромная ответственность.

«Быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься и каким идеалам служишь. Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни», — заявила Ивлеева в своем Telegram-канале.

Она также призвала жительниц России не бояться меняться самим и менять мир вокруг себя.

Ранее Настя Ивлеева внезапно призналась, что 29 февраля впервые в жизни посмотрела послание президента Федеральному Собранию и намекнула, что определилась с тем, за кого будет голосовать на предстоящих в марте выборах. Как пояснила блогер, она решила разобраться в происходящих событиях.