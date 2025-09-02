Настя Ивлеева и ее муж терпят неудачи на ферме из-за паразитов, съевших урожай. Об этом стало известно в эфире шоу «Чегеря».

После скандала с «голой» вечеринкой Ивлеева на 1,5 года исчезла из медийного пространства. Все это время она снимала авторское шоу про деревенскую жизнь, премьера которого состоялась в 2025 году. В новом выпуске стало известно, что супруги столкнулись с трудностями: паразиты съели урожай картофеля.

«Их миллиарды! Вручную собрать не вариант. Тем более я их боюсь. Мне страшно ко всему этому притрагиваться. Понимаю, что еще день-два — и от нашей картошки ничего не останется!» — высказалась Настя.

Также пара осталась без урожая клубники, помидоров из-за медведки и капусты из-за гусениц. Вдобавок ко всему на ферме произошел потоп. Сначала супруги подумали, что это — подстава от съемочной команды, затем осознала, что в коровнике сломалась поилка.

«Вижу воду и мокрую корову, злюсь. Честно говоря, я сначала думал, что это сделала съемочная группа в качестве подставы. Я прямо очень злой был. Корова в третий раз сломала поилку, она об нее чешется, и поилки хлещет вода, все залило. Если уж я приехал, то не могу стоять в стороне, хоть все и думают, что я ничего не делаю», — сказал муж блогерши.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что Ивлеева после «голой вечеринки» избегает общения с ней. Подробности читайте в этой новости.