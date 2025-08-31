«Много раз ей писала»: Ксения Собчак рассказала, что Настя Ивлеева избегает общения с ней

Журналистка Ксения Собчак заявила, что после скандальной «голой вечеринки» в московском клубе Мутабор не отвернулась от Насти Ивлеевой, но блогерша сама оборвала все контакты и перестала выходить на связь.

«Я много раз публично говорила о том, что поддерживаю Настю и против той травли, которая была организована. Просто потому, что я вообще против любой травли. Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но Настя прекратила все контакты», — заявила Ксения в личном блоге.

По мнению журналистки, Ивлеева, вероятно, решила поставить крест на прежней жизни и с головой окунулась в новые отношения с телеведущим Филиппом Бегаком, за которого вышла замуж и сейчас снимает совместное реалити-шоу о работе на ферме.

«Наверное, хочет отсечь от себя всю прошлую жизнь. Не осуждаю. Понимаю. Насте - моя поддержка», - отметила Собчак.

Напомним, в декабре 2023 года Ивлеева организовала мероприятие с дресс-кодом almost naked и пригласила на него звезд шоу-бизнеса. После разразившегося скандала из-за появившихся в Сети провокационных кадров с вечеринки карьера Ивлеевой была полностью разрушена. Под отмену также попали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Asti и другие артисты. Номера с их участием были вырезаны из всех новогодних телепрограмм.

Ранее уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) решил напомнить о былой дружбе с блогершей Анастасией Ивлеевой и опубликовал архивный видеоролик. Пользователи отметили в комментариях, что для Ивлеевой это сейчас равносильно вхождению не в ту дверь на «голой вечеринке».

*Признан иностранным агентом на территории России