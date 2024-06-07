«Наступают на пятки»: Сарик Андреасян высказался о конкуренции с Голливудом

Известный режиссер Сарик Андреасян поделился мнением о конкуренции российского кинематографа с Голливудом. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам постановщика, в настоящий момент отечественный кинематограф способен конкурировать лишь с Голливудом среднего уровня.

«Если вновь опять будет массовый Голливуд, подъем [российского кино] прекратится. Мы готовы конкурировать с Голливудом среднего уровня, но мы не можем конкурировать с их блокбастерами, которые стоят по 300 млн [долларов]», — высказался Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что российские кинематографисты не способны создавать конкурентов голливудским блокбастерам по причине отсутствия должного уровня профессионализма. При этом он допустил, что уже через 5−10 лет Россия будет способна потягаться с Голливудом.

«Когда ушел Голливуд, индустрия поменялась. <…> Мы можем создавать дорогие проекты, и они могут долго играть в прокате — не две недели, как раньше было, а работать три-четыре месяца. Раньше это было невозможно, потому что тебе на пятки наступал какой-то другой хит западного производства», — заключил он.

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