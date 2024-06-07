«Это должны сделать вы»: как «Чикатило» привел Петросяна в «Манюню»

Юморист Евгений Петросян снялся в детском фильме «Манюня: приключения в Москве». Режиссер картины Сарик Андреасян рассказал, как артист попал в кино.

Все определил комментарий, который Петросян оставил под одним из фото в соцсетях: «"Чикатило" — зачет», написал юморист. После этого режиссер договорился поужинать с шоуменом. При встрече Евгений Ваганович упомянул, что прошел кастинг на пробы в «Операцию «Ы» Леонида Гайдая, но отказался, чтобы стать юмористом.

Когда Андреасян искал человека на роль персонажа Петросяна, он сразу же вспомнил об артисте. Режиссер понял, что юморист идеально подходит под этот образ.

За неделю до съемок он позвонил Петросяну и предложил сняться в фильме.

«Я ему набрал, говорю: „Евгений Ваганович, вот прям вот вы. Это должны сделать вы“», — рассказал Андреасян в эфире шоу «ОК на связи!».

Автор фильма назвал «большим счастьем» и «невероятным успехом» сотрудничество с юмористом. И это, действительно, оказалась первая роль Петросяна в кино. Режиссер считает, что народный артист РСФСР очень обаятельно ее исполнил и легко переключился с юмористического амплуа.

Напомним, на премьеру фильма «Манюня: приключения в Москве» Евгений Петросян пришел на мероприятие в сопровождении коллеги, актрисы Джульетты Степанян.