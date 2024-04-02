«Настроение не совсем гулябельное»: Иосиф Пригожин раскрыл, как отметит 55-летие

Продюсер Иосиф Пригожин в день своего 55-летия рассказал, как планирует отметить юбилей. В беседе с Газета.Ru он поделился, что хотел бы отметить свой праздник в кругу друзей и близких.

Свое решение продюсер объяснил тем, что считает неуместным проведение большого праздника в связи с последними событиями в России. Как отметил Иосиф Пригожин, он бы пропустил свой праздник, если бы не круглая дата.

«Сейчас время непростое, много разных событий, это связано и с Белгородом, и с „Крокусом“, и с другими процессами. В таком настроении проводить большой праздник было бы неправильно и неэтично. Просто скромный ужин в кругу друзей, близких и родных. Настроение не совсем гулябельное, отметить нужно, но не громко», — рассказал продюсер.

Супруг певицы Валерии признался, что боится неправильной реакции и осуждения со стороны недоброжелателей из-за домашнего праздника.

«С одной стороны, переживаю я за все очень сильно понимаете. В то же время собрать людей, где-то посидеть — это тоже ответственность. Потому что по-разному могут воспринять, и ты думаешь „не дай Бог, где-то что-то фотография появится“. Тут тебя тыкнут хейтеры, начнут упрекать. Уже стали бояться сами себя, свои домашние события», — поделился Иосиф Пригожин.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин заявил о важности кавер-альбома «Голос мой услышь» из 12 песен Муслима Магомаева, записанного российскими артистами.