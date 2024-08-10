«Настраивали против отца»: жена Павла Мамаева объяснила, почему он не общается с дочерью от экс-супруги Аланы

Жена Павла Мамаева объяснила, почему он не общается с дочерью от модели Аланы Мамаевой.

Футболист развелся с бывшей супругой в 2021 году, однако между ними до сих пор продолжаются разбирательства.

Павел постоянно подает иски на Алану по делу о разделе имущества. А сама модель напоминает бывшему мужу о том, что он выплачивает дочери около 10 тысяч рублей алиментов, которых не хватает даже на поход к врачу. Кроме того, по ее словам, футболист не принимает участия в воспитании наследницы.

На днях Надежда Санько, нынешняя жена Мамаева, прокомментировала его взаимоотношения с ребенком от предыдущего брака. Она заверила, что именно Алана настраивает девочку против отца, не разрешая выходить с ним на контакт и планировать встречи.

«Павел никогда не отказывался от своего ребенка. Ее сначала пару лет систематически настраивали против отца, а сейчас уже между ними пропасть, и все попытки его наладить отношения не привели ни к чему!», — заявила Надежда у себя в блоге.

Кроме того, девушка подчеркнула, что не против общения мужа с дочерью от экс-супруги. Ведь иногда именно Надежда просит Павла позвонить наследнице и узнать о том, как у нее обстоят дела.

Ранее мы писали о том, что Алана Мамаева рассказала об отношениях бывшего мужа с детьми.