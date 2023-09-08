«Настрадалась»: автор хита «По Полюшку» рассказала, как Любовь Успенская довела ее до опухоли

Наталья Лапина обвинила Любовь Успенскую в своей болезни. Она считает, что ее состояние значительно ухудшилось из-за разногласий с певицей. Об этом в прошлом известная модель рассказала в передаче «Прямой эфир».

В 2020 году у Любови Успенской вышла песня «По полюшку», которую потом активно обсуждали пользователи Сети. Недавно стало известно, что певица серьезно поссорилась с автором композиции Натальей Лапиной.

Вот уже несколько лет как Лапина живет в США, где продолжает заниматься творчеством, только в последнее время ей это дается с трудом. Как оказалось, Наталья страдает от проблем с сердцем, а теперь врачи обнаружили у нее еще и опухоль. Во всех бедах знаменитость винит Успенскую.

«Это такая наглость, я бы даже сказала, что рейдерский захват песни. Нет авторских вознаграждений, не хочу говорить. Настолько я устала ей писать, долбить в закрытые двери», – делится Наталья Лапина.

По ее словам, исполнительница иногда звонит ей и кричит на нее матом. Но Лапина уверена, что именно она вернула Успенскую на музыкальный олимп благодаря хиту «По полюшку».

«Не удивлюсь, если моя опухоль связана с тем, что я так настрадалась от нее», – добавила звезда.

Сейчас Лапина находится в медучреждении. Ее подключили к различным системам жизнеобеспечения.

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