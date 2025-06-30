Нашел подработку в Telegram: как сын актера Вадима Демчога оказался в схеме телефонных мошенников

Сын актера Вадима Демчога Вильям получил два года колонии за мошенничество. Он оказался втянут в схему аферистов, когда искал подработку в Telegram.

О том, как 20-летний молодой человек попал к мошенникам, рассказал его адвокат в беседе с Mash. По словам защитника, парню предложили проценты за переводы с карту на карту.

В феврале прошлого года Вильям получил наличные через таксиста. Всего было 400 тысяч рублей. Затем он перевел всю сумму, но зарплаты с подработки не получил. Откуда взялись купюры и кому они принадлежали — сын актера не знал.

Позже парню стало известно, что деньги были похищены мошенниками у пенсионеров, а он помог им перевести средства на счет. Всего сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Из всей группы задержали только Вильяма. Он возместил ущерб, однако избежать тюрьмы не удалось.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули поклонников Сарика Андреасян. Они выманивали деньги у людей от лица режиссера.