Настоящий тиран: стало известно, как Кончаловский издевался над Толкалиной

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина состояли в гражданском браке более 10 лет. В 2001 году родилась дочь Мария, но до загса дело так и не дошло.

Оказалось, что отношения молодых людей все время были напряженными. В 2017 году они признали этот факт и объявили публике о расставании.

По словам Толкалиной, она разошлась с возлюбленным из-за различий в темпераментах и его нежелании познавать что-то новое. Сам же Кончаловский отмечал, что именно актриса вызывала недопонимания в семье.

Однако журналисты, разбираясь в случившемся, выяснили, что режиссер был тираном, и в какой-то момент у Толкалиной сдали нервы. В документальном фильме на ЦТВ сообщили, что звезды лишь создавали видимость идеального тандема.

Кончаловский заявлял, что отношения с Толкалиной никогда не смогли бы закончиться свадьбой. Сейчас он уже женат на Марии Леоновой.

Ранее мы писали, что режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной женитьбе на адвокате Марии Леоновой.