Режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной женитьбе на адвокате Марии Леоновой

У Кончаловский и Леонова много лет вместе, пять лет назад у них даже родился сын, но официально оформлять отношения пара не торопилась. Не афишировали они и сам факт бракосочетания, но в интервью изданию StarHit мэтр не стал увиливать от прямого вопроса и подтвердил догадки поклонников и журналистов о том, что они наконец поженились. Кончаловский сказал, что роспись прошла «без помп, но с рестораном».

Сейчас пара живет в загородном доме режиссера, у них часто гостит и помогает по хозяйству мама Кончаловского, прославленная советская актриса Наталья Аринбасарова, сама Мария продолжает работать.

Напомним, что до брака с Леоновой Кончаловский состоял в браке с актрисой Любовью Толкалиной, расстались они, по признанию режиссера, из-за разных взглядов на семейную жизнь. Мэтр предпочитал традиционную модель семьи, где он был бы хозяином в доме, а жена создавала уют и окружала его заботой, однако Толкалина отличается своенравным характером и ее такое положение вещей не устраивало.