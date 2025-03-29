«Настоящий патриот своей страны»: Юрий Куклачев заступился за Аллу Пугачеву, которую хотят лишить наград

Уехавшая из России Алла Пугачева является «настоящим патриотом» и любит своих соотечественников. Такое мнение в беседе с Kp.ru высказал дрессировщик Юрий Куклачев, комментируя предложение о лишении певицы всех званий и наград.

Юрий Куклачев оказался одним из немногих, кто поддержал Аллу Пугачеву, покинувшую РФ в 2022 году. Артист цирка назвал певицу «патриотом» и выразил мнение о том, что ее любят в России. Именно поэтому дрессировщик считает нецелесообразной идею о лишении знаменитости всех почетных наград.

«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева — настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живет с мыслями о том, что у нее остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые ее просто любят», — заявил Юрий Куклачев.

Клоун назвал «надуманной» информацию о том, что Алла Пугачева выступала против России и критиковала соотечественников. Юрий Куклачев признался, что «ждет возвращения» артистки. Дрессировщик резко осудил знаменитостей, оставивших страну в непростое время, но отказался причислять к «предателям» певицу.

«Артисты, которые уехали из России и оставили страну в сложное время, — настоящие предатели. Им лучше не возвращаться обратно. Страна не поймет этого. Нельзя быть двуличными», — подчеркнул артист.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением лишить уехавшую из России Аллу Пугачеву званий, наград и признать иноагентом. Певицу поддержала Лариса Долина, которая заявила, что та «заслужила свои звания».

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Артистка не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин назвал бессмысленной идею лишения званий Аллы Пугачевой.