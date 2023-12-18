«Настоящий герой»: бывший муж Гагариной поражен характером Юлии Пересильд

Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков однажды делал съемку для актрисы Юлии Пересильд перед ее полетом в космос. Он поделился своими воспоминаниями о совместной работе со звездой.

Искахов отметил, что работа с Пересильд «всегда чистый кайф». Он назвал актрису «настоящей, открытой» и вдохновляющей своей энергией и красотой. Кроме того, она, по словам фотографа, открыта к творческим экспериментам.

Съемка проходила в Звездном городке, где, как говорит Дмитрий, «творилась настоящая история нашего покорения космоса».

Исхаков разработал для актрисы интересную съемку в скафандре. В нем, говорит он, было очень некомфортно и жарко. Фотограф признался, что очень нервничал перед совместной работой со звездой. Юлия же наоборот шутила, смеялась и сразу же разрядила обстановку. В итоге съемка пролетела на одном дыхании.

«Юля — настоящий боец, и я не помню, чтобы хоть раз она каким-то образом выразила свое недовольство чем-то, а мы с ней работали много раз. Кстати, тот скафандр я тоже примерил и понял, что я сам, при всей моей любви к космосу, никогда бы не решился на такой полет. А Юля — настоящий герой», — признался он в беседе с Газета.Ru.

Ранее Дмитрий Исхаков рассказал о совместной работе с Ксенией Собчак.