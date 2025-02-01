«Настоящий цирковой артист»: Аскольд Запашный о скончавшемся дрессировщике Виталии Воробьеве

Аскольд Запашный высказался о скончавшемся дрессировщике Виталии Воробьеве.

Цирковой артист признался, что его коллега был достойным человеком и что он навсегда останется в памяти.

По словам Аскольда, Виталий всю жизнь посвятил цирковому искусству, создав большое количество запоминающихся и ярких номеров. Кроме того, Запашный назвал Воробьева прекрасным руководителем цирка и настоящим артистом и подчеркнул, что тот долгое время был членом коллектива Большого Московского цирка до тех пор, пока не ушел на пенсию.

Также дрессировщик тигров признался, что был горд иметь возможность поработать вместе с Виталием.

«Запомнился он мне человеком очень уверенным в себе, настоящим цирковым артистом, который всю свою жизнь посвятил цирку. Служил как самый преданный цирковой артист, насколько это возможно... Слава Богу, мне удалось тоже с ним во взрослом возрасте поработать... У меня о нем только положительные впечатления, отзывы и мнение. Великий человек. К сожалению, такие люди тоже уходят, поколение настоящих цирковых гуру еще с советского времени», – разоткровенничался Аскольд в беседе с изданием Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что народный артист и дрессировщик медведей Виталий Воробьев скончался на 80-м году жизни.