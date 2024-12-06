«Настоящий боец»: сын Куклачева рассказал о самочувствии дрессировщика

Сын Юрия Куклачева заявил, что дрессировщик идет на поправку. Об этом сообщает aif.ru.

После перенесенного в 2024 году инфаркта Юрий Куклачев восстанавливается до сих пор. Сын дрессировщика рассказал, что в последнее время его отец постепенно возвращается к работе.

«Папа чувствует себя хорошо, он уже участвует в репетициях новогодней программы, которая будет проходить в театральном центре „На Плющихе“. Он будет активно участвовать в постановке: на сцене, общаться с гостями в фойе и в зрительном зале. Планов очень много. Он молодец — настоящий боец», — заявил Дмитрий.

При этом уже в новогодние праздники Куклачев планирует выступить с представлениями. Как рассказал его сын, он беспокоится, что отец может преждевременно вернуться на сцену.

«Я, честно, его всем силами сейчас отговариваю и стараюсь удержать от преждевременного выхода и погружения с головой в работу. Нужно, чтобы он до конца окреп, набрался сил и, полностью восстановившись, начал выступать», — рассказал он.

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