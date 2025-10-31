«Настоящий, без всяких дуэтов с Лепсом»: фанаты SHAMAN восхитились его новой песней, которую он исполнил соло

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, записал новую песню под названием «Белый ветер». Поклонники артиста высоко оценили его работу, а также нещадно прошлись по предыдущей — фиту с Григорием Лепсом.

Фанаты Дронов поделились своим мнением в социальных сетях. Так, одна из любительниц торчества Ярослава отметила, что в новой композиции он настоящий, тогда как в дуэете с Лепсом ситуация, судя по всему, обстоит иначе. Поклонница SHAMAN не увидела своего артиста в треке с его коллегой, тогда как в сольной песне исполнитель раскрылся во всей красе.

«Ждем этого Шамана, настоящего, без всяких там дэутов с Лепсом, в которых тебя совершенно нет. Пускай душа поет только такую музыку, а мы счастливы будем», — написала подписчица Ярослава.

Ранее певца SHAMAN призвали выступить в Курске и Белгороде бесплатно. Глава Фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил звезду за взымание денег с граждан в этих городах.