«Настоящее испытание для любой»: почему Алексей Воробьев до сих пор не женат

Популярный исполнитель и один из самых завидных холостяков Алексей Воробьев рассказал, почему до сих пор не женился. По словам артиста, не каждая женщина сможет жить вместе с ним, ведь это – настоящее испытание. Об этом он побеседовал с WomanHit.ru.

Сейчас исполнителю 35 лет, и многие поклонницы удивляются, почему такой красивый и талантливый мужчина все еще одинок. По словам певца, в его графике совсем нет времени на встречи с друзьями, а тем более на свидания.

«Думаю, что жизнь со мной — настоящее испытание для любой, даже самой любящей женщины. Поэтому часто любовь приносит себя в жертву, ведь вместо одного сердца она должна быть разделена на тысячи других», – порассуждал звезда.

Воробьев считает, что любой успешный артист поймет его. Ведь близкие любят не за творчество, а принимают его с недостатками, невыспавшимся и в не очень хорошем настроении.

«Эти люди, которые знают и любят его таким, не всегда готовы делить его с тысячами других, которым кажется, что он почти идеален. Так что за любой успех приходиться платить, и чаще всего — одиночеством», – поделился певец.

Артист рассказал, какими качествами должна обладать подходящая ему девушка.

«Должна быть умна и образована, иначе ей со мной будет трудно, а мне с ней — скучно», – признался Алексей.

Знаменитость добавил, что живет полной жизнью и позволяет себе испытывать сильные чувства, но его привычка анализировать иногда берет вверх над эмоциями.

«Я здраво подхожу к своим чувствам и не хочу допустить ошибку. В любви не стоит торопиться. И неважно, чувствуете вы ее или ей занимаетесь», – заявил артист.

Ранее Алексей Воробьев рассказал, как стал капитаном футбольной команды в фильме НТВ.