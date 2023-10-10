Алексей Воробьев рассказал, как стал капитаном футбольной команды в фильме НТВ

Певец Алексей Воробьев признался, что несколько месяцев тренировался ради роли капитана футбольной команды. О съемках и своем отношении к актерской профессии он рассказал во время шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Артист не только участвует в музыкальных проектах и сидит в кресле жюри, но и снимается в кино. В августе стартовали съемки спортивной драмы НТВ – «Больше, чем футбол». Воробьеву досталась одна из главных ролей – капитана сборной России по футболу. С ним снимаются Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие звезды.

По словам Алексея, он реально играл в футбол во время съемок. Перед этим звезда тренировался на протяжении нескольких месяцев.

«Пришлось вспомнить все свое детство и юность. Я профессионально играл в футбол. А невозможно в фильме не играть самому, потому что это тогда невозможно снимать», – поделился Алексей.

Персонаж, которого играет Воробьев, сталкивается с большими проблемами. У него болеет дочь.

«Получается так, что эта проблема объединяет целую команду абсолютно разных людей. Они начинают побеждать, потому что у них появляется настоящая цель», – рассказал актер в эфире «Авторадио».

В студию «Мурзилок» артист пришел с музыкальным подарком для юбиляров года. К 30-летию «Авторадио» и НТВ он устроил живую премьеру своего нового трека «В небо».