«Настоящая причина развода Алсу и Яна Абрамова»: Анастасия Решетова снялась с кольцом на безымянном пальце

Недавно стало известно, что певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Артистка заявила, что в ее жизни началась новая глава, а ее предполагаемая соперница, модель Анастасия Решетова, продолжает хранить молчание о ситуации. Однако накануне девушка намекнула на перемены в личной жизни, поделившись в личном блоге фото с кольцом.

На опубликованном снимке можно было увидеть кольцо на безымянном пальце правой руки Анастасии Решетовой. Модель не стала добавлять подписи к фото, оставив подписчиков в догадках, что могла значить ее новая публикация. Многие посчитали, что таким образом знаменитость намекнула на воссоединение с экс-супругом Алсу.

«Бумеранг ее ждет», «Видимо, вот она — настоящая причина развода Алсу и Абрамова», — пишут в комментариях.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у них трое детей. Однако в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, по слухам, предприниматель постоянно изменял артистке, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее знаменитость подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». 27 августа пара официально развелась.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова впервые вышла в свет со спутником после скандала вокруг развода Алсу.