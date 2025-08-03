«Настоящая подруга поддержала бы, а не лезла в чужое гнездо»: Мария Погребняк осудила жену Дмитрия Диброва

Мария Погребняк отреагировала на скандал вокруг развода Дмитрия Диброва с женой. В своем Telegram-канале блогер резко осудила Полину Диброву за измену мужу с другом семьи и поддержала супругу ее любовника, которую «предали по всем фронтам».

29 июля в СМИ появилась громкая новость о разводе 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой после 16 лет брака. Сообщалось, Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком, который является другом семьи. Выяснилось, что мужчина женат у него шестеро детей. Мимо скандала не прошла и Мария Погребняк, которая осудила 36-летнюю модель за предательство подруги и супруга: «Нет тут никаких оправданий».

Блогер также поддержала жену любовника Полины Дибровой Елену, которая тяжело переживает предательство мужа и находится в тяжелом состоянии из-за произошедшего. Мария Погребняк выразила надежду на то, что у Романа Товстика «есть хоть капля совести», и он не станет забирать детей у супруги и будет платить алименты.

«Елену Товстик предали по всем фронтам. Муж, подруга. Я искренне сочувствую ей, она заслуживает помощи, поддержки и добра», - заявила бизнесвумен.

Происходящее в семье Дибровых Мария Погребняк сравнила с «дешевым сериалом» и призналась: она не верит, как такое могло произойти в реальной жизни, чтобы подруга переступила через «дружбу, доверие, элементарные нормы приличия». Модель посчитала поступок Полины Дибровой настоящей подлостью по отношению к Елене Товстик.

«Быть подругой, вхожей в семью, знать все изнутри, видеть детей… и вот так взять и увести мужа и отца? Это за гранью. Даже если в их семье что-то трещало по швам, даже если они ругались – это не оправдание. Настоящая подруга в такой ситуации сделала бы все наоборот: поддержала бы, помогла сохранить семью, отговорила бы от глупостей. А не лезла в чужое гнездо», - возмутилась Мария Погребняк.

Напомним, экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с будущей женой на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону. На тот момент ей было 17 лет. Дмитрий и Полина Дибровы поженилась в 2009 году, у них трое детей.

Ранее мы писали о том, что у нового возлюбленного Полины Дибровой нашлась еще одна любовница.