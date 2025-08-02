Изменял не в первый раз: у нового возлюбленного Полины Дибровой нашлась еще одна любовница

Предполагаемый возлюбленный Полины Дибровой изменял с еще одной подругой жены. Об этом сообщает Kp.ru.

Бизнесмен Роман Товстик, которого подозревают в романе с Полиной Дибровой, как оказалось, изменял своей жене не только с супругой телеведущего. Знакомые семьи Романа рассказали журналистам, что мужчина ходил на лево после рождения старших детей.

«Товстик тогда жили в Новосибирске. Эта модель — очень красивая девушка: она была вхожа в их дом, постоянно общалась с Леной. Поэтому когда Лене попытались сказать, что Роман ей изменяет с этой Тамарой [прим. ред., — имя изменено], она не поверила. Или, может, сделала вид — слишком тяжело было признать правду», — вспомнил источник.

Подозрения в измене появились после того, как бизнесмен купил жене и любовнице украшения одинаковой фирмы.

По словам знакомых, после переезда Романа вместе с семьей в Москву, из Новосибирска в столицу также переехала и его любовница.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва сделала заявление после скандала с изменой.