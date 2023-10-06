«Настоящая модель»: сын Елены Ваенги удивил всех на подиуме

Сын популярной исполнительницы Елены Ваенги принял участие в модном показе. Артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором 11-летний Иван идет по подиуму. Об этом сообщает Газета.Ru.

Подписчики личного микроблога знаменитости написали множество комплиментов школьнику и отметили его уверенность на подиуме. Иван был в расслабленном образе с брюками и бомбером. Он спокойно вышел к зрителям и продемонстрировал комплект.

«Питерский денди, деловой такой», «Сразу понимаешь, что это не Ванечка, а Иван», «Какой взрослый и красивый парнишка», «Интересный опыт, тем более рост подходящий», «Ого! Вот это сюрприз», «Настоящая модель, круто», «Красавец», – написали в комментариях.

Напомним, что певица родила сына от барабанщика Романа Садырбаева. Много лет Елена скрывала личность отца своего ребенка, а осенью 2016 года перестала скрывать отношения и вышла за любимого замуж. Ваенга редко общается с журналистами, а еще реже рассказывает о личной жизни. Поклонники узнают о семье звезды только по ее соцсетям, где она публикует кадры с близкими и отрывки со значимыми событиями.

Ранее мы писали о том, что Ваенга раскритиковала журналистов, рассказавших об отце внучки Долиной. Недавно Лариса Александровна опубликовала в соцсетях снимок с обложкой газеты, на которой было написано «Дочь Долиной родила от ее мужа?!». Заголовок так задел певицу, что она решила высказаться в соцсетях.