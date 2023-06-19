Настоящая модель: Ефим Шифрин впервые показал 11-летнюю внучку

Бездетный Ефим Шифрин шокировал поклонников снимками одиннадцатилетней внучки-модели. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Поклонники артиста даже не догадывались, что у Ефима есть внучка. Ведь ранее у артиста не было замечено ни жен, ни детей. Только однажды Шифрин признался в программе Бориса Корчевникова, что в 26 лет отправился в ЗАГС, но быстро разочаровался, так как жена пыталась «лепить под себя», поэтому им пришлось расстаться.

При этом юморист считает себя семейным человеком, так как каждый год видится со своими родственниками в Израиле. На таких встречах собирается по 50-70 человек.

СМИ пишут, что самая близкая родня у Шифрина – это старший брат Самуэль, его наследница Габриэль и три ее дочери. Этих дочерей Ефим называет внучками, а не внучатыми племянницами, как принято. Фанатов это иногда приводит в тупик, так как они думают, что это родные внучки артиста.

Одна из них, старшая Лиэль, попала на обложку журнала. Рыжеволосая 11-летняя девочка позирует с подсолнухами в руках.

«Моя внучка! А фото сделала моя племянница, во как!» – с гордостью написал в соцсетях Ефим Шифрин.

Он объяснил, что Габриэль работает фотографом в Израиле, а ее дочь Лиэль попала на обложку международного модельного издания. Он назвал это большой гордостью.

Также утверждается, что внучка Шифрина – большая фанатка Лионеля Месси. Она даже взяла его фамилию в качестве псевдонима для своей странички. На самом деле ее фамилия – Глубочански, а у матери-фотографа – Шифрин-Глубочански.

Ранее Ефим Шифрин в образе старика рассказал, за что не может простить актрису Клару Новикову.