Ефим Шифрин в образе старика рассказал, за что не может простить актрису Клару Новикову

Ефим Шифрин удивил поклонников необычным образом седовласого старца в новом мюзикле. Зрители и коллеги с трудом смогли узнать актера.

Об этом сообщает Пятый канал.

Новый образ совсем не похож на то, каким зрители привыкли видеть Ефима: на смену гладко выбритому лицу и костюму, подчеркивающему фигуру бодибилдера, пришел образ «Менделеева», как окрестил артиста Прохор Шаляпин.

Ефим заверил, что под широкими брюками и свободной рубашкой все та же фигура, ведь занятия спортом он не бросил. На протяжении десятилетий артист придерживается стабильного графика: репетиция — спортзал — спектакль. Актер признается, что именно сцена позволяет ему восполнять энергию.

«Я не испытываю нужды лежать сутками после общения с публикой. Это же какой-то взаимообмен энергетический», — добавил Шифрин.

Ефим также отметил, что очень уважает своих зрителей и всегда соглашается на просьбы о совместных кадрах или автографах. Поклонники чувствуют его отношение, поэтому каждый спектакль имеет успех.

Напомним, Шифрин, уставший от образа юмориста, решил уйти в театральную сторону. В этом его поддержали Клара Новикова и Михаил Евдокимов. Они втроем договорились покинуть «Аншлаг», но Ефим сделал это один.

«Он очень сильно потом обиделся и на Евдокимова, и на Клару Новикову. И если с Евдокимовым они еще помирились спустя какое-то время, то с Кларой Новиковой они долго не разговаривали», — сообщает журналист Денис Сорокин.

С момента ухода Шифрина из программы прошло более 20 лет, но старые обиды он не забыл. При этом многие считают, что, уйдя из шоу, Ефим совершил большую ошибку.

В настоящий момент Шифрин уже серьезный актер, который запросто может примерить любой образ. Так, в последнем мюзикле он перевоплотился в старого раввина.

Ранее мы писали, как Елена Воробей подтвердила неприязнь Шифрина к «Аншлагу».