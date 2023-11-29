«Настоящая героиня»: Лазарев трогательно высказался о матери

Известный певец Сергей Лазарев рассказал о своей матери. Об этом пишет издание «Новый очаг».

«Моя мама - настоящая героиня. Она одна воспитывала нас с братом, была единственным кормильцем в семье», - признался артист.

По словам звезды, в детстве его отец покинул семью, вследствие чего все обязанности по воспитанию и обеспечению детей упали на плечи матери. Женщина была вынуждена работать на трех работах в дневное и ночное время, добавил певец.

Кроме того, Лазарев отметил, что мать научила его тому, что самыми ценными подарками ребенку со стороны родителя являются любовь и поддержка. Он подчеркнул, что, несмотря на известность и достойный заработок, мать до сих пор привозит ему еду в контейнерах и всячески заботится.

Ранее Сергей Лазарев проинформировал о проблемах с голосовыми связками. Уточняется, что из-за повышенного спроса музыкант был вынужден дать сразу два концерта в Ярославле, что пагубно отразилось на его здоровье.