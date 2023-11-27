40-летний певец Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосовыми связками. Об этом информирует издание Pravda.Ru.

26 ноября 2023 года в Ярославле состоялись концерты Лазарева. Изначально Сергей планировал только одно выступление. Однако, узнав о том, что билеты быстро раскупили, он провел дополнительный концерт. Как выяснилось, подобная нагрузка пагубно повлияла на его здоровье.

В личном блоге артист сообщил, что в помещении было сильное отопление. Из-за этого у него пострадали голосовые связки. «Вот такая редкость, когда я могу после концерта подышать воздухом. Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки», — высказался Сергей.

По информации источника, певцу удалось впечатлить публику не только вокалом, но и латексным костюмом, в котором он вышел на сцену.

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