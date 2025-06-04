«Настораживает»: Виктория Боня решила обсудить свадьбу Ксении Бородиной с подписчиками

Виктория Боня заявила, что обеспокоена женихом Ксении Бородиной. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Боня решила оценить свадебные фотографии Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, которые сегодня телеведущая выложила в Сеть. Экс-участницу «Дома-2» смутило выражение лица избранника Бородиной.

«Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие ''улыбки'', а взгляд… я переживаю. Давайте обсудим. Но только без оскорблений, пожалуйста», — написала она.

Многие подписчики согласились с Боней, заявив, что сомневаются в искренности намерений Николая Сердюкова: «Конечно, все счастливы за Ксению, но у мужа действительно какое-то странное выражение лица», «Нарцисс обыкновенный», «Мутный опять».

Ранее мы писали о том, что Сергей Жорин оценил возможность Бони выиграть дело о пропаганде наркотиков.