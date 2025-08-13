«Настька опять аниматора наняла»: раскрыта правда о шейхе, который позвал замуж Волочкову

В начале августа балерина Анастасия Волочкова рассказала о знакомстве с шейхом Аркади, который, по ее словам, даже пытался украсть ее с красной дорожки. Сначала артистка отказалась, а потом неожиданно объявила, что их свадьба состоится в Эмиратах. Но, как выяснил Telegram-канал «Светский хроник», шейхом на самом деле оказался переодетый армянин.

Источник сообщил, что «жених» Волочковой не араб. Мужчина просто надел белую одежду, которую обычно носят влиятельные люди в ОАЭ, и пришел на светское мероприятие, где и встретил балерину. По данным автора канала, Аркади в принципе «большой шутник».

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни уверены, что Анастасия знала о фейковом шейхе и специально устроила шоу, другие же считают, что артистка стала жертвой розыгрыша.

«Что и следовало ожидать», «Настоящий шейх так никогда женщину не обнимет и стоит всегда чуть спереди. Настька опять аниматора наняла», «Да тут не она наняла, а над ней организаторы прикололись. Зная Волочкову и ее пристрастие к „иностранным специалистам“ с Кавказа, подогнали „шейха“ Аркашу из Адлера», — обсуждают пользователи.

