Настигла карма: экс-супруг Бородиной и его любовница попали в жуткое ДТП и едва выжили
«Разбились об столб»: Курбан Омаров и его любовница попали в жуткое ДТП и едва выжили .
Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Когда-то Курбан Омаров и Ксения Бородина считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака супруги успели стать счастливыми родителями, однако любовь им, увы, не удалось сохранить, как и дружеские отношения. Теперь экс-возлюбленные строят новую жизнь с другими людьми и регулярно устраивают скандалы в публичном пространстве. Ксения давала понять, что новая избранница Омарова ей не по душе, как и любое упоминание о Курбане. Однако, как выяснилось, незадолго до Нового года произошла одна ситуация, которая навсегда чуть не избавила Бородину от экс-супруга.
Недавно Омаров вышел на связь и сообщил о трагедии, которая произошла с ним и его любовницей зимой. Так, молодые люди попали в жуткое ДТП, после которого от машины Курбана почти ничего не осталось. По словам мужчины, если бы он тогда не пристегнулся, то он бы погиб от сильнейшего столкновения.
«За два дня до Нового года мы разбились об столб. Если бы Лера меня не пристегнула, этого бы видео не было. Мы были все в синяках, но выжили», — цитирует Курбана «7Дней.ru» .
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