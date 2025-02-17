Насте Ивлеевой выставили долг в 30 млн за обанкротившуюся компанию

Блогеру Насте Ивлеевой выставили долг за обанкротившуюся компанию. Размер задолженности перед ФНС составляет 30 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник пишет, что на Ивлееву свалился долг в 23,5 млн за компанию «Капельница групп». Такую же сумму запросили с ее бизнес-партнера, с которым блогер основала компанию, пишет SHOT. Также говорится, что долг вырос на 7,3 млн рублей для каждого учредителя.

Сообщается, что в 2021 году партнеры собирались открыть бар через эту компанию. Создать бизнес не получилось, но образовались долги. В 2023-м компанию признали банкротом.

Настя Ивлеева в 2024 году вышла замуж за бизнесмена Филиппа Бегака. Для мужчины это не первый брак – его бывшая жена Анастасия Абрютина рассказывала, что тяжело пережила развод. Отвлекаться помогали книги и занятия с репетиторами.