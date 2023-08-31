Настасья Самбурская тремя словами отреагировала на слухи о ринопластике

Актриса Настасья Самбурская достаточно редко говорит о себе, поэтому некоторые аспекты ее жизни остаются закрытыми как для журналистов, так и для фанатского сообщества. Особенно звезда не любит говорит о трудном детстве и родителях, с которыми у нее непростые отношения. И на этот раз она не стала затрагивать эту тему, но раскрыла пару других интересных фактов о себе, передает Thevoicemag.ru.

Атлетичное телосложение артистки не вызывает сомнений. Многие коллеги восхищаются ее шикарной фигурой. Чтобы поддерживать текущую форму, Самбурской приходится много тренироваться. Так, в беседе со звездой журналисты выяснили, что любимым спортивным снарядом знаменитости является гиря.

Кроме того, чтобы поддерживать форму необходимо правильно питаться. Поэтому Самбурская также вынуждена следить за рационом. А иногда она все же позволяет себе есть то, что нравится. Так, звезда призналась в любви к пенке от молока, ради которой она готова прокипятить напиток дважды.

Одной из не менее интересующих журналистов тем оказалась пластика. В Сети ходили слухи, что Самбурская воспользовалась услугами хирургов, чтобы изменить форму носа. По словам актрисы, вся эта информацию тиражируется лишь на уровне слухов и больше ничего.

«Я не делала нос», — заверила знаменитость.

Пока Самбурская спокойно живет без ринопластики и другого вида хирургического вмешательства ее коллеги вынуждены отстаивать свои права в борьбе со специалистами по пластике. Летом этого года вспыхнул так называемый силиконовый скандал с участием врача Тимура Хайдарова и звездами российского шоу-бизнеса. Певицы Слава и Любовь Успенская обвиняют хирурга в некачественной работе. Этот вопрос, как оказалось, может вылиться в уголовно-правовую плоскость. Сайт «Страсти» решил выяснить, у кого в таком случае больше шансов на успех.