Певец Григорий Лепс уехал из России после всех скандалов и драки в петербургском баре. Исполнитель направился в Европу.

Лепса видели в Стамбуле – он садился на рейс в Милан.

Буквально вчера музыкант выступал с певицей Пелагеей в Крокусе. По информации журналистов, после концерта он отправился в аэропорт.

Отсутствие Лепса в России будет временным – 31 декабря певцу предстоит выступление в Барвихе.

Ранее на концерте в Санкт-Петербурге Лепс бросил микрофон и удалился со сцены. После этого музыкант и его охрана отправились в бар – там произошла драка, было возбуждено уголовное дело. Чтобы его прекратили, Лепс возместил ущерб пострадавшему и принес извинения.