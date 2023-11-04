Настасья Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman: «Достала!»

Звезда «Универа» Настасья Самбурская выложила в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) странное видео. В кадре артистка тащит за волосы звезду шоу Comedy Woman Надежду Сысоеву.

Девушке в кадре появились в роскошных красных платьях. Скорее всего, видео шуточное — по-видимому звезды участвуют в съемках нового проекта.

В кадре Сысоева закричала: «Отпусти» и сказала, что ей больно, но Самбурская продолжала ее тянуть за волосы.

Актриса в подписи под видео намекнула на инсценировку. Она написала «Допрыгалась!» и добавила смеющийся смайлик. Так что явно ролик записан не с серьезным посылом.

Ранее Михаила Гуцериева заметили в компании с Настасьей Самбурской. Он поухаживал за ней в гардеробе и о чем-то долго беседовал за закрытыми дверями, рассказали очевидцы. Когда певица вышла из комнаты, она рассказала, что договаривалась с Гуцериевым о написании для нее песни.

Напомним, мы писали о том, что Настасья Самбурская опровергла слухи о пластике и рассказала пару фактов о себе.