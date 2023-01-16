«Настал черный день»: почему Алла Пугачева страдает вдали от России

Певица Алла Пугачева переехала в Израиль, где пытается начать новую жизнь. На протяжении нескольких месяцев звезда эстрады отбивалась от злых языков и грязных слухов. Кто-то говорил, что ей придется отказаться от роскоши и экономить. Но близкие утверждают, что у артистки достаточно накоплений. Правда, есть одна вещь, из-за которой Алла Борисовна все же страдает вдали от дома.

Известный блогер Лена Миро согласна с тем, что у знаменитости, скорее всего, нет проблем с финансами. Но, по ее мнению, Примадонне тяжело осознавать, что она больше не номер один в России.

«Пугачева приземлилась в своем самомнении. Главное для нее – быть главненькой. Кто Примадонна? Я Примадонна! Кто главненькая на сцене? Я главненькая!» – написала звезда соцсетей в своем личном микроблоге.

Миро наблюдает за тем, как представители шоу-бизнеса прекрасно живут без певицы. Концерты и премии продолжаются, а о Пугачевой все забыли.

«Оказывается, не так она и нужна была всем, правда? Песни поются, танцы танцуются. Концерты проводят, музыкальные премии вручают. Даже верный Филипп на коне остался – сделал пресс себе, выступает. В итоге, только Пугачева осталась не у дел. И именно это, на мой взгляд, ее больше всего печалит. Именно это для нее – черный день», – добавила Лена.

Ранее скандальный блогер высказывалась по поводу личной жизни исполнительницы Лолиты Милявской.