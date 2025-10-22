Насобирали компромата: выяснилось, почему на самом деле Татьяна Буланова не увольняет своих артистов

Близкая родственница одного из танцоров певицы Татьяны Булановой рассказала, почему исполнительница на самом деле не увольняет своих артистов. Комментарий приводит Telegram-канал «Свита Короля».

Выяснилось, что танцоры насобирали достаточно компромата на звезду, а договор о неразглашении они не подписывали. Поэтому, говорит собеседница, артистка старается избегать конфликтов.

«Таня их никогда не посмеет уволить. Они знают о ней все, подробности, которые чужим людям лучше не знать. Она поэтому старается избегать конфликтов с коллективом, никаких договоров о молчании никто же не подписывал, сами понимаете», - поделилась собеседница.

Женщина отметила: Буланова «ленивая», чтобы собирать и учить новый коллектив, а работающие с ней ребята «знают все ее бзики» и певице удобно сотрудничать с этими людьми.

Ранее танцоры Булановой привлекли внимание своими «энергосберегающими» движениями. Певец Николай Басков пошутил на эту тему, комментируя коллектив артистки Жасмин. Исполнитель заявил, что ее балет «чуть-чуть повыше уровня Тани Булановой».