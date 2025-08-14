«Наснимали разного»: почему фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России

Фильмы режиссера Алексея Балабанова могут пропасть с экранов после принятого в июле закона о запрете кинолент, не соответствующих духовно-нравственным ценностям.

По словам депутата Госдумы Елены Драпеко, которые приводит «Абзац», показывать подобные произведения молодому поколению нужно с осторожностью.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — отметила парламентарий.

При этом под ограничения могут попасть не только старые, но и новые картины. Так, киновед Александр Семенюк объяснил изданию, что не исключен запрет современных сериалов. Например, «Жизнь по вызову», «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кроме того, получивший «Оскара» новый фильм «Анора», скорее всего, также ждет цензура.

