«Насмотрелся всего»: Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве из-за пьяного отца

Певец Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве и рукоприкладстве отца. 41-летний артист поделился историей из своей жизни в шоу Кристины Задоры «Семейные тайны».

Исполнитель радует поклонников улыбкой и хорошим настроением, но в детстве он пережил настоящие потрясения. Прохор признался, что его отец не был хорошим семьянином, а сын с мамой боялись его. Когда мужчина выпивал, то возвращался домой в плохом настроении и отыгрывался на близких людях. Певец считает, что мужчина никогда его не любил или просто не показывал чувства.

«Если он и любил это его надо было спросить он уже умер, я не видел никаких проявлений. Мама развелась, когда отец попал в тюрьму. Мне было 9 лет. Маму он пытался там бить. Я насмотрелся всего в детстве. Мне не нужна жалость… Эти травмы толкнули меня вперед, вырваться от всего этого», — поделился звезда.

Шаляпин вспомнил, что его отец относился неблагодарно не только к ним с мамой, но и к бабушке с дедушкой.

«Он совершенно не ценил, что делали для него родители. Когда бабушка умерла, отец сказал страшную вещь. Что-то вроде „да вот она там старая“. И я думаю „ничего себе“ Меня это так впечатлило», — рассказал Прохор.

После развода мама артиста вышла замуж, но о новом браке он подробностей не раскрыл. Певец дал понять, что сейчас спокоен за родительницу.

Ранее мы писали о том, почему родственники Федора Шаляпина запретили певцу Прохору приезжать к ним.