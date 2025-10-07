«Насморк, холод, клопы»: работающая таксисткой Шалаева пожаловалась на жизнь в эмиграции

Эмигрировавшая в Париж актриса Мария Шалаева пожаловалась на холод и клопов. Знаменитость рассказала о жизни за рубежом в соцсети.

В 2022 году Мария с семьей переехала во Францию. Шалаева обосновалась в Париже с надеждой, что друзья помогут ей со съемками. Однако за рубежом ей не удалось вернуться в кино. На сегодняшний день она зарабатывает на жизнь, устроившись в такси. По словам Марии, это не единственные трудности, с которыми пришлось столкнуться в эмиграции. Так, в личном блоге артистка пожаловалась на клопов и плохое отопление в Париже.

«А у на все по-старому — насморк, холод, в Париже не топят, клопы», — заявила она.

Также Мария рассказала о пожилой пассажирке, которая произвела на нее впечатление. По словам актрисы, пенсионерка пригласила ее в гости, на что та ответила согласием.

«Мы с ней так душевно поговорили про смерть, она говорила про эвтаназию и очень удивлялась, что человек хочет контролировать все, даже смерть. Она живет между Британией и Парижем, она пригласила меня к себе. Я загорелась поехать, подружиться с ней, потрясающая!» — высказалась Мария.

