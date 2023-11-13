Жениться не хотел, а она понимала фатальный диагноз: каким был брак Градского и Коташенко

Сын Градского Даниил сообщил, что отец не хотел жениться на Марине Коташенко. Он сомневается, что заключив с блондинкой брак за месяц до смерти, музыкант осознавал действия.

Подробности дети Градского рассказали в программе «МАЛАХОВ». На это обратил внимание сайт StarHit.

В студии присутствовали старшие дети Градского – Даниил и Мария.

Даниил Градский сообщил, что отец не хотел жениться и в открытую говорил об этом. Брак, заключенный за месяц до смерти, был зарегистрирован после того, как Коташенко надавила на мужчину, уверен родственник.

«На Марине он не хотел женится много лет и говорил об этом. Когда он подписался на этот брак за месяц до смерти, я сильно сомневаюсь, что он осознавал, что делал», - сказал Даниил.

Дети узнали о регистрации за день до смерти отца, когда он отправился в реанимацию. Более того, врачи просили привезти все исследования из «Лапино», но сиделка не открыла дверь – так велела жена Градского. Сын полагает, что это могло спасти отцу жизнь.

Коташенко понимала, что Градскому осталось немного, поэтому поехала в квартиру и вынимала из сейфа ценные вещи и деньги, продолжил Даниил.

«Я надеялся, что отец будет жить и спасал его, а она понимала фатальный диагноз», - сообщил сын музыканта и добавил, что с момента инсульта отца прошло 5-8 часов и «драгоценное время было потеряно».

Ранее Даниил Градский рассказывал о доходах отца. По его словам, он был самым высокооплачиваемым человеком на шоу «Голос».