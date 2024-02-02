Наследника Вячеслава Зайцева Кривенко обвинили в изнасиловании и убийстве. Об этом стало известно в программе «Прямой эфир».

Накануне Эдуарда Кривенко, который по его же заявлениям стал наследником имущества Вячеслава Зайцева, арестовали по подозрению в изнасиловании. Анастасия Панкова рассказала, что первое время отношения между ней и Кривенко шли хорошо, однако в какой-то момент начались избиения.

«Это просто страшно. Я хочу, чтобы этот человек сидел», — заявила она.

Позже в студию шоу пришла бабушка другой девушки, которая рассказала, что подозревает Кривенко в убийстве внучки Яны. По словам женщины, ее дочь нашли мертвой в квартире бодибилдера. Впрочем, у отца Кривенко другая версия произошедшего.

«Она принимала наркотики. Он ушел тренироваться и когда он пришел, она лежала без сознания в ванной. Спустя два дня в больнице Яна умерла», — рассказал он.

Отец Кривенко объяснил, что гематомы, найденные на ее теле, были старыми и не имеют отношения к периоду проживания девушки с его сыном.

Ранее мы писали о том, что сын Вячеслава Зайцева заработал на Доме моды отца 20 миллионов рублей.