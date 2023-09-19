Наследник Вячеслава Зайцева рассказал, что его хотят ликвидировать

Наследник Вячеслава Зайцева Кривенко рассказал, что его отравили из-за имущества, об этом стало известно в программе «Малахов» на телеканале Россия 1.

Эдуард Кривенко был любимой моделью Вячеслава Зайцева. После смерти кутюрье он заявил, что на него оформлено все наследство модельера, включая и модный дом.

Теперь же стало известно, что Кривенко экстренно госпитализировали в больницу с интоксикацией. Мужчина был настолько слаб, что уже прощался с родными.

«После тренировки почувствовал себя плохо: озноб, тошнота, колики в животе. Подумал, съел что-то не то. Но потом догадался, что мне подсыпали что-то. Если умру, похороните меня рядом с моим другом Вячеславом Зайцевым. А затем вместе перезахороните», — рассказал он.

Впрочем, наследник Зайцева уже выписался из больницы. Он рассказал, что к отравлению могут быть причастны другие потенциальные наследники модельера.

«Сдаваться не намерен, выкарабкаюсь, дойду до конца. На 100 процентов чувствую, что это агрессия со стороны недоброжелателей», — объяснил он.

Напомним, на наследство Вячеслава Зайцева помимо Кривенко, претендуют Иван Рыбников и Александр Романов — мужчины называют себя внебрачными наследниками кутюрье.

Ранее мы писали о том, что называемая внучкой модельера Вячеслава Зайцева Мария не является ему родной. Девушка так и не смогла доказать факт родства.