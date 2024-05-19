Уехавший из России в США Андрей Бурковский появился на Каннском кинофестивале

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский посетил Каннский кинофестиваль во Франции. 19 мая там состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова, в котором снялся актер. Об этом пишет Woman.ru.

Андрей Бурковский появился на красной ковровой дорожке фестиваля вместе с командой Кирилла Серебренникова. Актерский состав фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» представил картину на мероприятии. Примечательно, что в титрах можно увидеть и имя актрисы Марии Машковой, однако она не приехала в Канны.

Еще в 2022 году Андрей Бурковский покинул Россию вместе с семьей и обосновался в США. Теперь актер пробует построить карьеру за рубежом, но все же иногда возвращается в Россию для участия в различных проектах. Так, весной на российские экраны вышел семейный фильм «Летучий корабль», в котором снялся артист.

Отметим, что именно ради фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» в Канны прилетела телеведущая Ксения Собчак.

«Лечу на премьеру фильма к одному русскому режиссеру. Лимонов форева», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак опубликовала кадры с премьерного показа картины в личном блоге. По словам знаменитости, лента была встречена долгими овациями.

«На мой скромный взгляд, лучший фильм Кирилла Серебренникова», — заявила Ксения Собчак.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак поделилась впечатлениями от Каннского кинофестиваля. По признанию телеведущей, «вечер получился фантастическим».