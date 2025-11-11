«Наскребут денег»: Раиса Рязанова возмутилась, что мюзиклу присвоили название фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Раиса Рязанова возмутилась, что Роспатент зарегистрировал товарный знак «Москва слезам не верит». Название легендарного фильма присвоили гастромюзиклу.

Мнение народной артистки России узнало издание «Абзац».

Рязанова считает, что у создателей мюзикла вряд ли удастся «перещеголять» Владимира Меньшова – режиссера картины. Актриса не будет смотреть мюзикл.

«Это, конечно, ужас. Наскребут денег и пойдут дальше. Хотят нас как-то унизить, якобы у них мюзикл, а у нас просто фильм. Раз они взялись за это так смело, значит, на что-то рассчитывают», - поделилась мнением Рязанова.

Мюзикл проходит в московском театре с 2023 года. Его особенность в том, что зрители могут есть и смотреть спектакль. Билеты на постановку начинаются от 16 тыс. рублей.

