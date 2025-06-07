«Насколько это искренне»: похудевшая Светлана Пермякова призналась, что не всегда верит комплиментам

Актриса Светлана Пермякова похвасталась постройневшей фигурой на Забайкальском международном кинофестивале в Чите и призналась, что вышла в свет в платье, которое ждало своего часа долгих шесть лет.

По словам звезды «Интернов», она смогла похудеть на 20 килограммов и собирается избавиться еще от пяти. При этом Светлана заверила, что не планирует превращаться в Дюймовочку, так как люди знают и любят ее другой.

«У меня есть помощник в похудении, называю его так... Но у меня были все показания: большой вес и уже преддиабетическое состояние. Всем говорю, это только с разрешения эндокринолога», - разоткровенничалась Пермякова с порталом StarHit.

Актриса подчеркнула, что смогла не только значительно снизить вес за полгода, но и измениться внутренне: она стала привлекательнее для противоположного пола и увереннее в себе.

«Наша профессия в принципе предполагает, что, даже если ты выглядишь не очень хорошо, тебе мужчины все равно делают комплименты, ну, ты же актриса. Тут палка о двух концах. Ты начинаешь думать, а правда это так или нет, насколько это искренне. Но, когда я сейчас смотрю в зеркало, понимаю, да, правда», — с радостью отметила Пермякова.

Ранее Светлана Пермякова опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она легла под нож пластического хирурга ради подтянутого лица и моложавой внешности. 53-летняя актриса заверила, что брыли и второй подбородок исчезли благодаря правильному питанию и здоровому образу жизни.

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