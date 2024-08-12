«Насколько это интересный человек»: Ксения Бородина раскрыла, за что полюбила Николая Сердюкова

Недавно телеведущая Ксения Бородина призналась, что у нее роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Теперь знаменитость раскрыла в личном блоге, за что полюбила нового бойфренда.

«Ну как не влюбиться в такого харизматичного и юмористичного парня?» — написал один из пользователей Сети.

В ответ Ксения Бородина призналась, что Николай Сердюков привлек ее своей разносторонностью. Телеведущая также отметила, что ее избранник «окружен умными людьми».

«Когда начинаешь с ним общаться и узнаешь его ближе, понимаешь, насколько это интересный, разносторонний человек, а самое главное — он окружен умными людьми, потому что сам такой же», — заявила Ксения Бородина.

Знаменитость также призвала подписчиков не судить о человеке, не зная его. Ксения Бородина подчеркнула, что мнение пользователей Сети «не сможет повлиять» на нее.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина ответила подписчикам, критикующим ее новые отношения.