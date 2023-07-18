Насиловал 14-летних: певица Наргиз обвинила Максима Фадеева в страшном грехе

Певица Наргиз обвинила продюсера Максима Фадеева сразу в нескольких «грехах»: физических расправах с бывшими артистами и издевательствах над несовершеннолетними. По словам исполнительницы, которая успешно с ним сотрудничала на протяжении нескольких лет, о том, что это страшный человек, знает весь шоу-бизнес.

В интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Наргиз заявила: «Я слышала от многих людей, что он расправляется с бывшими артистами вплоть до физической расправы».

Она привела в пример певицу Грую, которая умерла от лейкемии. Но Наргиз уверяет, что этот диагноз – прикрытие.

Дальше она привела слова некой певицы, не раскрыв ее имени. Та, якобы, заявила об издевательствах продюсера над детьми.

«Мне одна певица, я не буду говорить, кто это, она мне сказала: «Он доиграется, мы все соберемся и расскажем, как он нас, 14-летних, насиловал», - сказала Наргиз, не приведя доказательств и фактов.

В том же интервью певица заявила, что продолжит исполнять песни Фадеева вопреки его угрозам. Продюсер в одностороннем порядке расторг с ней контракт и запрещал исполнять композиции. При этом подписанной бумаги с запретом нет.

*Признана иноагентом на территории РФ