Лерчек обвинила жену Джигана Самойлову в плагиате идей

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) выступила с обвинениями в адрес жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Соответствующее заявление прозвучало в рамках ее интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, опубликованном на YouTube.

По мнению Чекалиной, Самойлова скопировала маркетинговый ход и даже не стала менять его детали. Блогерша уточнила, что из-за этого реклама ее коллеги выглядит странно. В качестве примера она привела Stories Самойловой, в которых та объявляет о «счастливых часах».

«А там нет колеса. Там есть другое — сундучки, сюрпризики, подарочки. И вот: «У вас есть вместо одной прокрутки, будет две прокрутки». Мне команда присылает и говорит: «Интересно, а что там крутится, если колеса нет?», — поделилась Лерчек.

Звезда подчеркнула, что подобный ход был взят с ее «Колеса фортуны». Она также призвала Самойлову «включать мозги» перед тем, как заимствовать чужие идеи.

В то же время Лерчек призналась, что не возражает против копирования своих идей, если это делают «нормально». Блогерша заверила, что не станет возмущаться, если кто-то вдохновился ее концепцией и решил добавить что-то свое.

Ранее Лерчек отреагировала на новости о разводе с супругом.