Нашлись более важные дела: Волочкова отказалась от планов идти на выпускной к дочери

Балерина Анастасия Волочкова, которая обещала прийти на выпускной дочери без приглашения, отказалась от своих планов. Она собирается посетить выпускной своей крестницы, а также провести творческий вечер с певцом Прохором Шаляпиным.

Волочкова дала развернутый ответ по поводу выпускного дочери в соцсетях. Она заявила, что на ее дочь Ариадну оказали давление, а против балерины была создана целая коалиция.

«Пообщавшись с этими людьми, я в очередной раз сделала выводы… На этом выпускном меня не будет», - заявила Волочкова.

Знаменитость рассказала, что у нее самой не было выпускного, потому что в 17,5 лет Волочкова являлась примой Мариинского театра, а ее экзаменом стал балет «Лебединое озеро».

«Я буду на выпускном своей крестницы», - поделилась планами балерина.

Впереди у Волочковой съемки и новые проекты. «Уже послезавтра состоится наш творческий вечер с Прохором Шаляпиным», - сообщила звезда.

Несмотря ни на что, балерина призналась дочери в любви: «Ты знаешь, я очень тобой горжусь… Ты замечательный человек, личность… Ты молодец… Я тебя люблю».

В заключение танцовщица добавила, что Ариадна – самый близкий человек в ее жизни, и пообещала всегда быть рядом с дочерью.

Ранее балерина заявляла, что ее не пустили на выпускной из-за заговора.