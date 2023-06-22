Нашлись более важные дела: Волочкова отказалась от планов идти на выпускной к дочери
Волочкова отказалась идти на выпускной дочери и запланировала провести вечер с Шаляпиным.
Фото: Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова, которая обещала прийти на выпускной дочери без приглашения, отказалась от своих планов. Она собирается посетить выпускной своей крестницы, а также провести творческий вечер с певцом Прохором Шаляпиным.
Волочкова дала развернутый ответ по поводу выпускного дочери в соцсетях. Она заявила, что на ее дочь Ариадну оказали давление, а против балерины была создана целая коалиция.
«Пообщавшись с этими людьми, я в очередной раз сделала выводы… На этом выпускном меня не будет», - заявила Волочкова.
Знаменитость рассказала, что у нее самой не было выпускного, потому что в 17,5 лет Волочкова являлась примой Мариинского театра, а ее экзаменом стал балет «Лебединое озеро».
«Я буду на выпускном своей крестницы», - поделилась планами балерина.
Впереди у Волочковой съемки и новые проекты. «Уже послезавтра состоится наш творческий вечер с Прохором Шаляпиным», - сообщила звезда.
Несмотря ни на что, балерина призналась дочери в любви: «Ты знаешь, я очень тобой горжусь… Ты замечательный человек, личность… Ты молодец… Я тебя люблю».
В заключение танцовщица добавила, что Ариадна – самый близкий человек в ее жизни, и пообещала всегда быть рядом с дочерью.
Ранее балерина заявляла, что ее не пустили на выпускной из-за заговора.