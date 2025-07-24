«Нашли во Франции детективов»: Катя Лель рассказала о поисках экс-мужа, который пропал 3 месяца назад

Певица Катя Лель рассказала о поисках бывшего мужа. Мужчина пропал три месяца назад во Франции. По словам артистки, она подключила к делу дорогостоящих детективов, но результатов еще нет. Об этом она сообщила в «ШБ-шоу».

Катя призналась, что тяжело переживает из-за исчезновения экс-супруга. Игорь является отцом ее дочери, поэтому ей не все равно, что с ним произошло. Певица не опускает руки и верит – мужчина еще жив, и они его найдут.

«Скажу по секрету, что мы нашли во Франции детективов — они приступают к поискам. Я нашла через больших людей, моих друзей в России, тех, кто может посодействовать в этом. Это очень дорого, наверно. Я пока не знаю…» - рассказала Катя Лель.

В поисках бывшего мужа артистка задействует все ресурсы. Например, она обращалась к нескольким экстрасенсам – известным и тем, кто не афиширует свою действительность. По словам Кати, их мнения разделились. Одни считают, что Игорь уже мертв, другие же дают артистке надежду.

Ранее друг экс-мужа Кати Лель рассказал о странностях в его пропаже во Франции.